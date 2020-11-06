Компания Xiaomi показала новую оригинальную разработку – это новая технология выдвижных объективов. Новая разработка имеет большую диафрагму, поэтому количество пропускаемого света можно увеличить на 300%. Это позволит существенно повысить качество снимков в условиях недостаточной освещенности.

Как рассказал глава подразделения смартфонов Xiaomi Адам Цзэн Сюэчжун, компания черпает вдохновение из традиционных фотокамер, самостоятельно создавая новую технологию выдвижных объективов. Разработку показали на специальной конференции для разработчиков, передает Mydrivers.

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Подробнее о разработке

Еще одно преимущество такой конструкции – использование новой технологии защиты от размытия фото во время движения объекта. Новая камера позволяет повысить качество и четкость изображения на 20%.

Уникальная камера Xiaomi / Фото news.mydrivers.com

Интересно, что команда, которая занимается разработкой технологий камер для смартфонов, постоянно увеличивается. Если в 2018 году в ней было около 100 работников, то сейчас команда насчитывает более 1000 специалистов. Поэтому стоит ждать и новых интересных разработок.