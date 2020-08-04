Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат Android 11
Недавно Xiaomi представила список устройств, которые получат стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12. Теперь же на официальном форуме компании появилась обновленная информация о гаджетах, владельцы которых могут рассчитывать на апдейт до Android 11.
Как сообщает 24 канал, перечень составляет более 30 аппаратов – кроме того, стало известно, пользователям каких моделей стоит задуматься об апгрейде железа.
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Какие модели Xiaomi получат Android 11
Согласно публикации, следующие модели смартфонов уже проходят тестирование прошивки на базе Android 11:
- Xiaomi: Mi10, Mi10 Pro, Mi10 Lite, Mi10 Lite Zoom, Mi10 Youth Edition, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, СС9 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9T
- Redmi: K20, K30, K30 Pro, K30 5G, K30i 5G
- Poco: X2, F2 Pro
Устройства, апдейт которых к новой версии ОС запланирован производителем:
- Xiaomi: Mi10 Lite 5G, Mi9, Mi9 Pro 5G, Mi9 SE, Mi9 Lite, CC9 (CC9 Meitu Edition), Mi A3, Mi 9T Pro
- Redmi: 10X Pro, 10X 5G, 10X 4G, Note 9, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro, Note 9S, 9, 9C, 9A, K20 Pro, K20 Pro Premium
- Poco: C3, M2 Pro
- Black Shark: 3, 3 Pro, 3S, 2, 2 Pro
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Какие смартфоны Xiaomi не получат Android 11
Гаджеты Xiaomi на базе процессора Snapdragon 845 (в том числе Mi8 и Mi Mix 2S) не будут обновлены до новой версии мобильной операционной системы. Релиз стабильной сборки Android 11 запланирован на сентябрь текущего года.