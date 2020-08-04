Недавно Xiaomi представила список устройств, которые получат стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12. Теперь же на официальном форуме компании появилась обновленная информация о гаджетах, владельцы которых могут рассчитывать на апдейт до Android 11.

Как сообщает 24 канал, перечень составляет более 30 аппаратов – кроме того, стало известно, пользователям каких моделей стоит задуматься об апгрейде железа. Интересно Xiaomi представила быструю и недорогую зарядку Mi Charger на 33 Вт Какие модели Xiaomi получат Android 11 Согласно публикации, следующие модели смартфонов уже проходят тестирование прошивки на базе Android 11: Xiaomi: Mi10, Mi10 Pro, Mi10 Lite, Mi10 Lite Zoom, Mi10 Youth Edition, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, СС9 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9T

Redmi: K20, K30, K30 Pro, K30 5G, K30i 5G

Poco: X2, F2 Pro Устройства, апдейт которых к новой версии ОС запланирован производителем: Xiaomi: Mi10 Lite 5G, Mi9, Mi9 Pro 5G, Mi9 SE, Mi9 Lite, CC9 (CC9 Meitu Edition), Mi A3, Mi 9T Pro

Redmi: 10X Pro, 10X 5G, 10X 4G, Note 9, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro, Note 9S, 9, 9C, 9A, K20 Pro, K20 Pro Premium

Poco: C3, M2 Pro

Black Shark: 3, 3 Pro, 3S, 2, 2 Pro Не пропустите Компактный пылесос от Xiaomi стоит, как фитнес-браслет Какие смартфоны Xiaomi не получат Android 11 Гаджеты Xiaomi на базе процессора Snapdragon 845 (в том числе Mi8 и Mi Mix 2S) не будут обновлены до новой версии мобильной операционной системы. Релиз стабильной сборки Android 11 запланирован на сентябрь текущего года.