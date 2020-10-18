Китайский производитель Xiaomi строит абсолютно автоматизированный завод. Это будет предприятие нового поколения для наращивания производства смартфонов.

Как говорят в компании, предприятие будет оборудовано передовыми технологиями и сможет выпускать более 10 миллионов устройств ежегодно, передает global.chinadaily.com.cn.

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Детали

Как рассказал основатель Xiaomi Лэй Цзюнь, завод решили построить после анализа работы умной фабрики в пекинском районе Ичжуан. Она имеет площадь 18 600 квадратных метров и оборудована полностью автономной производственной линией, способной выдавать миллион смартфонов премиум-класса в год.

Пока неизвестно, где будет построена эта фабрика.

Также Цзюнь добавил, что они планируют популяризировать промышленные работы и снизить производственные затраты до одной десятой от нынешнего уровня.

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"С начала этого года мы потратили 10 миллиардов юаней (1,48 миллиарда долларов) на исследования и разработки. В последующие годы мы увеличим инвестиции еще на определенный процент", – добавил глава Xiaomi.

Он добавил, что Xiaomi продолжит расширять и укреплять свое присутствие на зарубежных рынках. Ведь цель компании – занимать лидерские позиции на европейском рынке уже в следующие 3 – 5 лет.