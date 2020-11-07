Ningbei, дочерний бренд Xiaomi, специализирующийся на разработке одноплатных компьютеров, представил на краудфандинговой платформе Youpin портативный ПК. Несмотря на миниатюрные габариты, "системник" размером с яблоко по производительности не уступает многим офисным десктопам, а его цена сравнима с покупкой недорогого смартфона.

Характеристики мини-компьютера Ningbei

Размеры устройства под названием Ningmei Rubik's Cube, упакованного в металлический корпус, составляют 62х62х42 миллиметра при весе 145 граммов. Компьютер построен на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron J4125 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и встроенной графикой Intel UHD600. Объем оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, составляет 6 или 8 ГБ, сообщает Gizmochina.

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Новинка получила твердотельный накопитель емкостью до 256 ГБ в форм-факторе M.2. Предусмотрена конструкцией и активная система охлаждения, которая отводит тепло от комплектующих.



Компактный мини-ПК Ningmei Rubik's Cube

На корпусе Rubik's Cube предусмотрен порт HDMI для подключения к дисплеям с разрешением до 4K, два разъема USB 3.0 Type-A, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм аудиоразъем, а также один порт USB Type-C. Под "капотом" нашлось место и для беспроводных модулей Bluetooth и Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц.



Компьютер получил все нужные для работы разъемы

Цена

Стоимость базовой версии Ningmei Rubik's Cube с 6/128 ГБ памяти на этапе краудфандинга составляет 149 долларов (4 207 гривен), конфигурация 8/256 ГБ обойдется покупателям в 186 долларов (5 336 гривен).