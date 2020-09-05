Компания Xiaomi показала очередную интересную разработку – это новое умное мусорное ведро. Интересно, что оно еще и стоит совсем недорого.

Новинку сначала выпустили на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin, передает Igeekphone.

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Что интересного

Мусорное ведро состоит из двух баков разного цвета, которые можно использовать, например, для сухого и влажного мусора.

Также ведро оснащено сенсорной панелью и датчиком движения, который реагирует на движение руки. Можно не только махать рукой, но и согнуть ногу в колене у ведра, чтобы заставить ведро открыть крышку.

Разумное мусорное ведро / igeekphone.com

Когда пользователь бросил мусор, то крышка автоматически закрывается. Также девайс имеет функцию длительного ожидания с открытой крышкой, это полезно, например, при приготовлении пищи. Общий внутренний объем ведра составляет 15 литров.

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Цена

На платформе краудфандинга за ведро просят 15 долларов (чуть больше 400 гривен). При этом при покупке пользователи получают в подарок 90 пакетов для мусора.