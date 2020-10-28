Xiaomi расширила ассортимент устройств фирменной экосистемы Mi Home новым продуктом под названием Mi Leak Detector. Миниатюрный датчик для обнаружения протечек воды и затопления предназначен для дистанционного оповещения о нештатных ситуациях и наводнении в квартирах и технических помещениях.

Полезный гаджет от Xiaomi

Прибор в форме шайбы, размещенный на полу, сразу же отреагирует на появление воды – пользователь получит соответствующее сообщение на смартфон независимо от своего местонахождения, сообщает Gizchina.

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Устройство выполнено в минималистичном дизайне и поставляется только в белом корпусе с нанесенным на верхнюю крышку логотипом бренда.

MI Leak Detector – полезная часть умного дома Xiaomi

Как уверяет производитель, гаджет работает круглосуточно и не требует подключения к электросети. Технические характеристики устройства будут объявлены сегодня одновременно со стартом продаж. Новинка вероятно войдет в состав экосистемы Mi Home и будет оснащена модулем Wi-Fi для передачи сигнала.

Цена MI Leak Detector

Розничная цена разумного датчика в Китае составит 9 долларов.