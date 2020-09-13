В ассортименте Xiaomi представлено много товаров для спорта и здорового образа жизни. Последним пополнением этой категории стала футболка Mijia Sports ECG T-Shirt. Она успешно завершила сбор средств на фирменной краудфандинговий платформе Youpin.

На первый взгляд Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt выглядит как обычная спортивная футболка. Она изготовлена ​​с применением особой технологии плетения, благодаря чему достигается плотная посадка для поддержки мышц. Симпатичный дизайн футболки скрывает секрет – расположенный в районе груди датчик ЭКГ, сообщает Gizmochina.

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Как это работает

Небольшой трекер фиксирует сигналы, генерируемые сердцем пользователя. Для их улавливания используется волокно COTECH, которое, как уверяет производитель, обеспечивает большую точность по сравнению с традиционными оптическими датчиками. Согласно описанию, футболка способна измерять ЭКГ пользователя в режиме реального времени за 60 секунд, осуществляя считывания показателей организма с частотой 250 раз в секунду.



Футболка Mijia Sports ECG T-Shirt

В зависимости от частоты сердцебиения и других показателей датчик меняет цвет свечения небольшого светодиодного кольца и уведомляет пользователя вибрацией о возрастающей нагрузке на организм. Все данные передаются в приложение на смартфон.



Датчик передает все измерения на смартфон пользователя

Цена

Выпуск Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt профинансировали около 12 тысяч человек, благодаря чему футболка уже поступила в продажу по цене 44 доллара (1228 гривен).