Компания Xiaomi любит удивлять необычными разработками. Сейчас внимание привлек необычный шлем. Можно подумать, что это элемент костюма фантастического фильма. На самом же деле это умный массажер Momoda.

Новинка изначально появилась на площадке для краудфандинга Xiaomi Youpin, передает news.mydrivers.com.

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Как говорит разработчик, этот умный массажер может выполнять одновременный массаж сразу трех зон.

Как работает

Девайс создан в виде шлема, внутри которого размещены специальные 3D-подушки. Семь выпуклых головок массажера способны массировать сразу несколько областей: голову, шею и глаза.

Кстати, эти головки размещены напротив акупунктурных точек, поэтому разработчик уверяет – массаж способствует стимуляции мозга и улучшению циркуляции крови в теле.

При этом во время массажа глаз подушки нагреваются до температуры 40 градусов, создавая кроме массажа еще и теплый компресс. По словам разработчиков Momoda, такой массаж снимает ощущение сухости, боль, а также способствует снижению напряжения в глазах.

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Шею девайс массирует с помощью импульсов: специальная подушка способна вибрировать с частотой до 200 микроударов в минуту.

Устройство может работать на одном заряде до 6-8 сеансов благодаря аккумулятору емкостью 2400 мАч.

Цена

Стоимость массажера Momoda составляет 117 долларов (3200 гривен).