Компания Xiaomi выпустила нового игрушечного робота под брендом Bravokids. Он получил форм-фактор футуристического боевого танка с лазерным прицелом.

Новинку сначала представили на фирменной краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin, информирует mishka-shop.com. Этот робот может стрелять и демонстрирует хорошую маневренность.

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Чем интересен

Танком можно управлять с помощью комплектного контроллера в форме игрового геймпада. Он поддерживает функцию предварительного программирования движения. Это должно помочь научить детей составлять алгоритмы. Кроме того, робот поддерживает 18 голосовых команд.

В качестве снарядов здесь есть специальные водяные патроны. В танк можно загрузить до 50 шаров, а скорость стрельбы составляет 1-3 снаряда в секунду.

Прицелиться поможет лазер, а при попадании в любую часть корпуса будет учитываться нанесенное повреждение. Например, если снаряд попал в колесо, то это блокирует его работу до перезагрузки работа.

Робот ездит на четырех 11-сантиметровых колесах особой формы. Также здесь есть съемная башня, которая крепится с помощью магнитов.

Цена

На китайском рынке розничная стоимость работа составит 90 долларов (2500 гривен).