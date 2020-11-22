Компания Xiaomi, кажется, выпускает едва ли не все на свете. На этот раз она представила новые кондиционеры. Они способны не только охлаждать, но и контролировать влажность в вашем доме.

Китайская компания Xiaomi показала новые кондиционеры, с функцией контроля влажности, пишет gizmochina.

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Что известно

Новая линейка под названием MIJIA состоит из четырех моделей – двух горизонтальных, которые крепятся на стену, и двух вертикальных, которые можно установить где угодно в комнате.



Кондиционер от Xiaomi / Фото gizmochina

Как заявляет производитель, новый энергоэффективный кондиционер может не только точно контролировать температуру, но и увлажнять воздух. При этом предусмотрена возможность управления температурой с шагом 0,5°С, а диапазон регулирования влажности составляет от 45 до 65%.

Стоит отметить, что если в комнате слишком сухой воздух, то кондиционер не сможет регулировать влажность. При необходимости можно дополнительно подключить увлажнитель Mijia для увеличения влажности воздуха.



Кондиционеры от Xiaomi / Фото gizmochina

Новый кондиционер Xiaomi соответствует новому стандарту энергоэффективности. При тех же условиях, заявляет производитель, по сравнению с другим энергосберегающим настенным кондиционером, он обходится заметно дешевле в использовании.

Кондиционер поддерживает режим самоочистки, в нем используется антибактериальный и противогрибковый фильтры.

При подключении к приложению Mijia он также поддерживает умные напоминания о засорении фильтров, голосовое управление с помощью умных колонок и связь с другими продуктами умного дома.

Цена

За самую дешевую модель просят 320 долларов – чуть больше 9 000 гривен.