Китайский производитель Xiaomi выпустила новый оригинальный девайс. Это массажный пистолет Merach Nano Pro Massage Gun. Изначально устройство показали на фирменной площадке коллективного финансирования Youpin.

После этого Merach Nano Pro Massage Gun появился на всемирно известной краудфандинговой площадке Indiegogo, сообщает Gizmochina.

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Чем интересен

Массажер разработан из алюминиевого сплава при этом девайс легкий и имеет хорошую теплопроводность. Ручка с двух сторон имеет мягкую силиконовую прокладку.

Массажный пистолет предлагает 3 уровня интенсивности: разогрев, усиление и высокую интенсивность. Он компактный, но производитель уверяет, что он обеспечит все профессиональные возможности для удовлетворения потребностей пользователей.

Разработчики говорят, что массажный пистолет способен влиять на труднодоступную группу мышц глубиной 8 мм и эффективно разрушать молочную кислоту в мышцах для быстрого облегчения боли после тренировки.

Уровень шума при работе составляет всего 40 дБ. Емкость аккумулятора составляет 2500 мач обеспечивает от 7 до 12.5 часов непрерывной автономной работы.

Цена

Новинку можно заказать на Спильнокоште по цене 89 долларов (2500 гривен).