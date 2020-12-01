В течение нескольких лет датчик движения Mi Human Sensor, совместимый с экосистемой умного дома Xiaomi, не получал серьезного обновления. Наконец, компания представила новую версию полезного устройства, которая сохранила доступную цену предшественника.

Особенности гаджета

Mi Human Sensor 2 предусматривает мон дотаж в любой части квартиры благодаря встроенному модулю Wi-Fi, сообщает Gizmochina. При этом производитель отмечает, что сенсор работает как в полной темноте, так и при ярком солнечном свете.

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Как и предыдущая модель, датчик поддерживает удаленные настройки с помощью фирменного приложения Mijia, в котором пользователь может прописать самые разные сценарии использования. Например, с его помощью можно организовать автоматическое включение света или камеры наблюдения.



Датчик движения Mi Human Sensor 2

Одна из главных особенностей датчика – высокий уровень энергоэффективности. Заряда стандартного аккумулятора CR2450, по заверениям представителей Xiaomi, должно хватить на год бесперебойной работы.

Цена Mi Human Sensor 2

Стоимость новинки в Китае составляет 9 долларов (256 гривен).