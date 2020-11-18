Компания Xiaomi известна не только как производитель электроники, но и как бренд одежды. На фирменной краудфандинговой платформе Youpin вендор представил новую модель зимней куртки с подогревом под названием Supield+.

Особенностью необычного гаджета стал теплоизоляционный слой из аэрогеля, способный, по уверению компании, выдержать даже контакт с жидким азотом, не "заморозив" своего владельца, сообщает Gizmochina.

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Особенности куртки Xiaomi

Теплопроводность аэрогеля в шесть раз меньше, чем у воздуха – вендор утверждает, что при толщине в 3 мм этот материал может противостоять струе жидкого азота с температурой -196°C, а теплоизоляционный эффект такого слоя приравнивается к пуховику толщиной 40 мм. Кроме того, аэрогель также устойчив к воздействию влаги и плесени.

В дополнение к пассивному свойству удержания тепла в куртке предусмотрена функция быстрого подогрева в одном из трех температурных режимов: 30, 35 и 40°C.



Куртка Xiaomi Supield+

В качестве обогревателя новинка использует провод из углеродного волокна, благодаря чему куртку можно стирать без риска короткого замыкания. В качестве подложки в новинке используется серебристая светоотражающая ткань, способная задерживать тепло, излучаемое человеческим телом.

Цена

Куртка Xiaomi Supield+ уже доступна для заказа в Китае по цене 75 долларов и 90 долларов за стандартный и удлиненный вариант соответственно.