Компания Xiaomi выпустила еще один фирменный аксессуар для компьютеров и ноутбуков. Очередной новинкой компании стала беспроводная мышь, выполненная в минималистичном дизайне с симметричными кнопками и способна переходить в спящий режим для экономии заряда батареи.

Манипулятор под названием Mi Wireless Mouse Lite оснащен изогнутыми кнопками и тефлоновыми слайдерами на нижней части корпуса для плавного передвижения различными типами ковриков и других поверхностей, сообщает Gizmochina.

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Характеристики Mi Wireless Mouse Lite

Мышь подключается к ПК или ноутбуку с помощью USB-ресивера, работающего на частоте 2,4 ГГц, для хранения которого предусмотрен специальный слот на самом манипуляторе. Разрешение сенсора модели составляет 1000 dpi.



Мышка Mi Wireless Mouse Lite от Xiaomi

В роли источника питания используется одна батарейка размера ААА. Разработчики также предусмотрели функцию автоматического перехода в режим сна после того, как владелец не использует аксессуар в течение длительного времени. Вес мыши – 60 граммов без учета батареи.

Цена

Стоимость Mi Wireless Mouse Lite в Китае составляет всего 5 долларов (≈140 гривен).