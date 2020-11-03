Xiaomi представила фирменный блок питания под названием Mi 20W Type-C способный зарядить флагманские iPhone. Интересно что зарядка обойдется владельцам iPhone почти в четыре раза дешевле чем оригинальный аксессуар от Apple.

Новый блок питания Xiaomi Mi 20W Type-C с максимальной выходной мощностью 20 Вт оснащен портом USB Type-C, рассказывает Gizmochina.

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Особенности зарядки от Xiaomi

Устройство поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки совместимых как с iPhone 12 и iPad Pro, так и с гаджетами других брендов, включая Xiaomi Mi10 и Samsung Galaxy S10 и даже Nintendo Switch.

Универсальная зарядка от Xiaomi для iPhone 12 и других гаджетов

Компактный аксессуар обеспечивает защиту от перегрузки по силе тока и напряжения, а также от короткого замыкания и перегрева. Xiaomi Mi 20W Type-C весит 43,8 грамма и будет выпускаться только в белом цветовом оформлении.

Цена

Быстрое зарядное устройство уже поступило в продажу по смешной цене в 5 долларов (143 гривны).