В ассортименте компании Xiaomi появился новый смарт-унитаз, который уже собирает средства на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin. Устройство получило название Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet.

Смарт-туалет доступен в двух версиях: Qingyun и Jingyun, сообщает Gizmochina. Версия Jingyun отличается внешним экраном, беспроводным пультом ДУ и фильтром для очистки воды. Кроме того туалет поддерживает такие функции, как самоочистка, просушка теплым воздухом, биде и водный массаж.

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Особенности Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet

Оба унитаза не имеют бачка, а производитель позиционирует их как устройства экономного использования воды. Корпус защищен от воды по стандарту IPX4, можно настроить подогрев сиденья и включить мягкую "ночную" подсветку.



Смарт-туалет Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet / Xiaomi

Для сидений выбран антибактериальный материал. Смыв может осуществляться автоматически через 5 секунд после того, как пользователь встал с сиденья, а также, если пользователь поднесет ногу к сенсору на корпусе.

Цена

Версия Qingyun обойдется в 295 долларов (8 342 гривны) .

. Версия Jingyun стоит 413 долларов (11 680 гривен).

Однако цены актуальны лишь во время сбора средств на платформе Xiaomi Youpin, впоследствии цены будут немного выше.