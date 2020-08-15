Недавно компания Xiaomi провела презентацию и показала ряд интересных продуктов. Среди них и электрокарт под названием Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.

Эту новость компания разработала совместно с дочерней компанией Ninebot-Segway, передает gizmochina.com.

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Интересные фишки

Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition получил желтую окраску и функцию симуляции звука двигателя внутреннего сгорания.

Также новинка оснащена спортивным рулевым колесом.

В основу конструкции новинки легла крепкая стальная рама, которая выдерживает максимальную нагрузку до 100 кг и обеспечивает высокую "живучесть" модели.



Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition пока не поступил в продажу / gizmochina.com

Бампер выполнен из термопластичного каучука (TPE), который смягчает удар при столкновении с препятствием, повышая безопасность вождения. Заряда электрокарта должно хватить на 62 круга на 400-метровом треке со скоростью 40 км/ч.

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Цена

Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition оценили на территории Китая в 1440 долларов (это 38 900 гривен). Дата старта продаж пока не объявлена.