Компания Xiaomi продолжает удивлять пользователей интересными разработками. Сейчас ассортимент интересных девайсов пополнил электрический чайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot.

Интересно, что в чайнике можно даже варить супы, борщи и другие горячие блюда, сообщает igeekphone.

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Что еще интересного

Чайник имеет мощность 1000 Ватт. Устройство поддерживает 10 режимов нагрева, а также специальную функцию, которая позволяет сохранять тепло в течение 12 часов.

В чайнике можно даже готовить. Там есть съемный фильтр, как говорит производитель, его очень легко чистить после использования. Пользователь может самостоятельно настраивать продолжительность и интенсивность нагрева, согласно определенному рецепту.

Это умный девайс, который можно интегрировать в систему умного дома и управлять им удаленно.

Цена

Xiaomi оценила Mijia Smart Multifunctional Health Pot на китайском рынке в 20 долларов (560 гривен).