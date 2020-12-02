Компания Xiaomi представила свой новый фирменный холодильник. Он оснащен двумя раздельными отделениями с большой вместимостью и имеет смарт-функции, в частности удаленное управление с помощью мобильного приложения.

Этот новый холодильник вышел под брендом MIJIA и поддерживает управление через смартфон или планшет, сообщает itechua.com.

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Чем интересен

Холодильник разделен на две части с зоной охлаждения объемом 351 литр и морозильной камерой на 189 литров. В зоне охлаждения температура регулируется от +2 до +8 градусов, а в морозилке – от -15 до -22 градусов по Цельсию.

Как говорят в компании, благодаря правильной конструкции холодный воздух равномерно распространяется по всему внутреннему пространству.

В каждом из отделений предусмотрено несколько полок, в частности дверных, которые можно отрегулировать.

Пользователь может удаленно настраивать температуру и другие параметры работы устройства через смартфон. Также есть небольшой экран на двери, где отображается актуальное состояние прибора.

Цена

Новинка уже поступила в продажу. Рекомендуемая розничная стоимость – 563 доллара (15 800 гривен).