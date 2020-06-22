Компания Xiaomi представила новую интересную новинку. Это планшетный компьютер NextClass.ai NXE1. Его диагональ составляет 15,6 дюйма, и он предназначен специально для детей.

Как передает miot.ua, продукт изначально представили на фирменной краудфандинговой платформе Youpin.

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Чем интересен

Этот прибор изготовил китайский стартап NextClass.ai (об этом можно догадаться из названия), он выпускает планшеты для детей.

Этот планшетный компьютер собрал много онлайн-классов, тренировочных наборов и аудиокниг, а также интерактивный опыт, что повышает интерес детей к обучению.

Компьютер состоит из моноблока, который оснащен сенсорным экраном. Он получил сертификацию TÜV Rhineland, то есть предотвращает повреждение зрения.



NextClass.ai NXE1 предназначен специально для детей / xiaomitoday.it

Планшетный компьютер может обнаруживать внешнее освещение, а также напоминает о слишком близком расстоянии. Устройство оснащено двойной камерой и регулируемыми кронштейнами, поэтому его можно использовать под разными углами.

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NextClass.ai NXE1 работает на базе 4-ядерного процессора (4 х ARM Cortex-A55) в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В комплекте также есть стилус.

Цена

NextClass.ai NXE1 на площадке стоит 1 999 юаней (это 283 доллара или 7 515 гривен). После официального старта продаж цена вырастет до 2 699 юаней (381 доллар или 10 150 гривен).