Китайская компания Xiaomi выпустила очередную оригинальную новинку. Это индукционная плита под названием Xiaomi Mijia Double-Port Cooker, в которой можно жарить, варить и тушить различные блюда.

Кстати, Xiaomi Mijia Double-Port Cooker рассчитана на приготовление одновременно двух блюд. При этом осуществляется независимый контроль температуры с обеих сторон, сообщает Igeekphone.

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Что еще интересного

Плита поддерживает режим индукционной плиты, а также режим большой сковороды. То есть можно использовать кастрюли и сковородки для приготовления пищи или жарить пищу непосредственно на поверхности Xiaomi Mijia Double-Port Cooker.

Мощность плиты составляет 2200 Вт, в комплект входит 63-сантиметровая форма для выпечки.

Цена

Пока устройство представили на площадке коллективного финансирования. Там Xiaomi Mijia Double-Port Cooker оценили в 135 долларов (3 800 гривен).