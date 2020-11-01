В начале года Xiaomi выпустила умную колонку XiaoAI Speaker Art, которая недавно появилась за пределами Китая под названием Mi Smart Speaker и с поддержкой "Ассистента Google". Теперь же компания представила портативную версию, способную работать от встроенного аккумулятора.

Xiaomi XiaoAI Speaker Art Battery Edition

Колонка внешне и функционально практически ничем не отличается от обычной версии. Главное отличие заключается во встроенном аккумуляторе емкостью 4850 мач, сообщает 24 канал. Как уверяет производитель, заряда хватает до 6,5 часа непрерывного воспроизведения музыки. Таким образом, колонка больше не ограничена проводом и необходимостью свободной розетки, что позволяет брать ее с собой куда угодно.

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Колонка оснащена 2,5-дюймовым широкополосным динамиком мощностью 12 Вт и двумя усилителями низких частот. Кроме того, она поддерживает технологию объемного звучания DTS и аудиокодек LHDC. Дополнительно предусмотрена возможность объединения двух устройств в стереопару.



Автономная колонка XiaoAI Speaker Art Battery Edition

Корпус спикера выполнен из металла и имеет 10 531 отверстие для распространения звука на 360 градусов. На верхней части расположена светодиодная RGB-полоса, которая сообщает о состоянии устройства. Там же находятся элементы управления громкостью и воспроизведением. Колонка поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.

Цена

Новинка поступит в продажу в Китае 1 ноября за 59 долларов (1 679 гривен). О выпуске глобальной версии с "Google Ассистентом" информации пока нет.