Компания Xiaomi анонсировала третью версию фирменного интерфейса для умных телевизоров. Он получил получил название MIUI for TV 3.0 и приносит пользователям несколько важных обновлений.

Как передает Gizchina, одной из важных функций стало то, что MIUI for TV 3.0 превращает смартфон в пульт дистанционного управления, микрофон для караоке, игровой контроллер или другой экран.

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Идея заключается в том, чтобы дать пользователям возможность интуитивно взаимодействовать с телевидением с помощью смартфона. На экране смартфона будут отображаться привычные органы управления геймпада.

Что еще нового

В MIUI for TV 3.0 компания реорганизовала структуру оболочки, в зависимости от предпочтений и истории просмотров. Поэтому пользователь сможет просматривать на своей домашней странице контент, который ему больше нравится.

Кроме того, Xiaomi добавила анимационные эффекты, чтобы сделать оболочку интереснее. При этом есть и минималистский режим для тех, кому нравится простота.

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Сейчас оболочка представлена ​​только в Китае.