Компания Xiaomi представила очередную интересную разработку. Это модульный робот под названием Pumpkii, предназначенный для владельцев домашних животных.

Робота Pumpkii уже представили на краудфандинговой платформе по сбору средств, передает gizmochina.com.

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Чем интересен

Этот компактный робот оснащен четырьмя колесами и работает на базе процессора ARM Cortex A9 в паре с 512 МБ памяти и 8ГБ накопителя.

Также он получил 2-мегапиксельную камеру с широкоугольным объективом (110 градусов). Беспроводная связь со смартфоном через модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi.



Пользователь может управлять роботом / gizmochina.com

Через смартфон пользователи могут наблюдать за питомцем, делать фотографии и управлять движениями робота.

Робот работает от аккумулятора, емкостью 2200 мАч. По заявлению производителя, на одном заряде устройство может проработать 8 часов. При этом новинка автоматически отправится к док-станции при снижении запаса заряда батареи до 40%.

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Цена

Стоимость базовой версии работа Pumpkii составляет 149 долларов (более 4 тысячи гривен).