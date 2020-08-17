Xiaomi выпустила самый дешевый двухдверный холодильник бренда Mijia
Китайский производитель Xiaomi представил новый двухдверный холодильник. Его выпустили под брендом Mijia. Новинка уже доступна для покупки.
Устройство стало самым дешевым холодильником компании, передает Gizmochina.
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Что интересного
Эта модель имеет емкость 118 литров и габариты 470x527x1137 мм. Объем верхней камеры составил 33 литра, а в нижней – 85 литров. Как говорит производитель, холодильник занимает примерно четверть квадратного метра пространства.
Отделения внутри холодильника можно регулировать и изменять. Новинка получила фирменный компрессор на 0,49 кВт/день. Уровень шума не превышает 36 дБ.
Холодильник бренда Mijia не займет много места / gizmochina.com
Кроме того, в морозильной камере производитель использовал скрытый испаритель, который может эффективно уменьшить замерзание при сильном охлаждении.
Ручка у холодильника здесь скрыта. Внутренний бак, полочки для бутылок, ящики и другие элементы выполнены из материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами. А основные полочки сделаны из закаленного стекла.
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Цена
Новинку уже можно предварительно заказать. Правда, пока только на территории Китая. Ее стоимость составляет 899 юаней (это 129 долларов или 3500 гривен).