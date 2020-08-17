Китайский производитель Xiaomi представил новый двухдверный холодильник. Его выпустили под брендом Mijia. Новинка уже доступна для покупки.

Устройство стало самым дешевым холодильником компании, передает Gizmochina.

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Что интересного

Эта модель имеет емкость 118 литров и габариты 470x527x1137 мм. Объем верхней камеры составил 33 литра, а в нижней – 85 литров. Как говорит производитель, холодильник занимает примерно четверть квадратного метра пространства.

Отделения внутри холодильника можно регулировать и изменять. Новинка получила фирменный компрессор на 0,49 кВт/день. Уровень шума не превышает 36 дБ.

Холодильник бренда Mijia не займет много места / gizmochina.com

Кроме того, в морозильной камере производитель использовал скрытый испаритель, который может эффективно уменьшить замерзание при сильном охлаждении.

Ручка у холодильника здесь скрыта. Внутренний бак, полочки для бутылок, ящики и другие элементы выполнены из материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами. А основные полочки сделаны из закаленного стекла.

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Цена

Новинку уже можно предварительно заказать. Правда, пока только на территории Китая. Ее стоимость составляет 899 юаней (это 129 долларов или 3500 гривен).