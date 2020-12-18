Китайская компания Xiaomi выпустила оригинальный светильник Wall Lamp, которым можно управлять голосом. Интересно, что он может менять цвет в соответствии со звуками, что вокруг светильника.

Сначала новинку представили на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает Gizmochina.

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Чем интересен

Как уже было сказано, уникальность светильника Wall Lamp состоит в том, что он меняет цвет в зависимости от окружающего звука. Особенно эту функцию должны оценить геймеры.

При этом светильник состоит из многих отдельных частей, которые можно соединять или комбинировать на стене, потолке и тому подобное. Xiaomi утверждает, что пользователи могут составить из таких треугольников что угодно: от форм до надписей.

Новинка воспроизводит 16 миллионов цветовых оттенков. Настроить устройство можно с помощью смартфона в приложении Mijia. Предусмотрена поддержка персонального помощника XiaoAI.

Цена

Wall Lamp оценили в 15 долларов (430 гривен). Если брать комплект с 9 штук, то надо заплатить 107 долларов (почти 3000 гривен).