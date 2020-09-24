Иногда может показаться, что Xiaomi уже выпустила такое многообразие гаджетов, что нас уже ничем не удивишь. Но новый девайс Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer это опровергает. Это профессиональный термогигрометр для музыкальных инструментов.

Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer уже появилась на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin, передает Gizmochina. Интересно Xiaomi представила автоматический умный дверной замок Чем интересен Главная функция устройства – сообщение о превышении предельных значений температуры и влажности. Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer получил такую ​​конструкцию, чтобы прикрепить его к звуковому отверстию гитары. Термогигрометр оснащен высокоточным датчиком и модулем Bluetooth 5.0 с очень низким энергопотреблением. Внутренняя память девайса сохраняет записи за последние 30 дней. Устройством можно управлять с помощью фирменного приложения Mijia. Цена Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer оценили в 29 долларов (примерно 800 гривен).