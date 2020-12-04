Компания Xiaomi, похоже, беспокоится не только о своих пользователях, но и об их домашних любимцах. Ведь в ассортименте производителя появляется все больше девайсов для животных.

Сейчас компания выпустила умную поилку под названием Homerun Pet Water Dispenser. Сначала новинку представили на площадке для коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает Gizmochina.

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Чем интересен девайс

Homerun Pet Water Dispenser создан с использованием запатентованной технологии беспроводной водяной помпы Homerun, которую пользователь может легко разбирать и помыть.

Homerun Pet Water Dispenser абсолютно безопасна для животных / Фото gizmochina.com

Производитель уверяет, что девайс на 100% безопасен для животных, и удар током исключен. Внутри встроены 20 бесшовных и бесшумных каналов для воды, поэтому уровень шума составляет всего 38 дБ.

Чаша имеет плавную конструкцию. Встроенный датчик уровня воды контролирует ее наличие.

Цена

В рамках краудфандинга Xiaomi Youpin можно заказать за 199 юаней (30 долларов или 850 гривен). В рознице цена вырастет до 299 юаней (это 45 долларов, 1300 гривен).