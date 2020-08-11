Компания Xiaomi выпустила детскую модель умных часов. Девайс получил название MiTu Kids Watch 4X. Новинка может совершать звонки в более чем 200 странах благодаря поддержке VoLTE HD.

Интересно, что новинка получила 2-мегапиксельную фронтальную камеру для видеозвонков и 5-мегапиксельную камеру на боковой грани для съемки окружающей обстановки, сообщает Gizmochina.

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Что еще интересного

MiTu Kids Watch 4X оснащен квадратным дисплеем с диагональю 1,52 дюйма. Для дополнительной защиты здесь есть Corning Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием.

Новинка получила защиту от пыли и воды и возможность погружения на глубину до 20 метров. Встроенный аккумулятор емкостью 830 мач, чего должно хватить до 7 дней работы в автономном режиме.

Устройство поддерживает функцию экстренного вызова SOS. Благодаря встроенному модулю GPS родители могут отслеживать расположение детей с помощью приложения для смартфона. Также устройство оснащено модифицированным мессенджером QQ, словарем и приложением для изучения английского языка.

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Цена

Xiaomi MiTu Kids Watch 4X уже поступил в продажу в Китае по цене около 79 долларов (чуть больше 2 тысяч гривен).