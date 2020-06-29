Китайская компания Xiaomi выпустила постер, на котором изображен силуэт автомобиля. Многие надеялись, что это будет реальная машина. Однако, в компании объяснили, что это умный автомобиль с дистанционным управлением Suzuki Jimny, выполненный в масштабе 1:16.

Как передает Igeekphone, это миниатюрная модель Suzuki Jimny 4-го поколения, которая состоит из 200 базовых деталей. При этом пользователям доступны различные модификации.

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Чем интересна

Suzuki Jimny оснащена полным приводом, всесезонными шинами повышенной проходимости, а также трансмиссией с амортизаторами типа спиральной пружины.

Suzuki Jimny можно заказать / igeekphone.com

Устройство оснащено цифровыми сервоприводами в сочетании с ударопрочным нейлоновым шасси. Здесь также есть реалистичная система подвески. Управлять Suzuki Jimny можно через смартфон, для этого нужно скачать соответствующую программу.

Цена

Стоимость миниатюрного Suzuki Jimny на площадке для "спильнокошта" составляет 24 доллара (650 гривен).