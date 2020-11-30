Сеть компании Xiaomi – Lumi Technology, которая производит продукты умного дома под брендом Aqara, выпустила новый смарт-замок Aqara D100 Smart Door Lock.

Этот девайс уже появился на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает gizmochina.

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Чем интересен

Интересно, что умный дверной замок Aqara D100 не имеет традиционной горизонтальной ручки. Открытие двери происходит сразу после считывания отпечатка пальца.

Устройство оснащено чипами двойной безопасности Apple и Xiaomi. Его можно подключить к IoT-платформам Apple HomeKit и Mijia. Для распознавания отпечатков пальцев используется модуль трехмерного полупроводникового распознавания отпечатков шведской компании PB.

Замок поддерживает 7 различных методов разблокировки, в частности введение одноразового или периодического пароля, разблокировку с помощью NFC с поддержкой смарт-браслетов, часов и карт.

В корпус замка встроен двигатель, что значительно улучшает скорость отклика. Замок оснащен аккумулятором, обеспечивающим до года автономной работы.

Цена

Стоимость новинки в рамках краудфандинга составляет 1899 юаней (это 288 долларов или 6400 гривен).