Начать эту неделю Xiaomi решила с презентации очередной новинки в рамках своей экосистемы умного дома – небольшого защищенного сейфа. Он поддерживает удаленное управление с помощью смартфона и помимо традиционных способов поддерживает разблокировку с помощью сканера отпечатков.

Сейф выполнен из стали марки 65Mn (аналог 65Г) с несколькими слоями внутри и защитой от просверливания. Цилиндр замка соответствует С-классу, одному из наиболее распространенных стандартов для подобной продукции. Сломать такой замок традиционными методами крайне сложно, сообщает Xiaomiadictos.

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Внутри сейфа расположены две полки, позволяющие хранить документы формата A4 и даже 12-дюймовый ноутбук. Для разблокировки можно использовать как комбинацию цифр, так и отпечаток пальца. Во втором случае при открытии указанный контакт получит соответствующее сообщение на смартфон.



Сейф от Xiaomi отправит владельцу сообщение о том, что его открывали

Настройка сейфа

Настройка и управление сейфом осуществляются через мобильное приложение, а подключение происходит через Bluetooth. Устройство работает от четырех батареек типа АА, которых, как уверяют производители, хватает на один год. Кроме того, есть возможность подключения к сети через разъем USB Type-C.

Цена

В Китае сейф будет стоить 95 долларов (2645 гривен). О доступности в других регионах информации пока нет.