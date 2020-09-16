Ассортимент телевизоров Xiaomi и так достаточно широк, но это не мешает китайскому производителю активно развиваться в этом направлении. Согласно новым данным, Xiaomi готовит к анонсу новый 82-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV с 8K.

Под модельным номером L82M6-8K телевизор уже прошел сертификацию 3C, благодаря чему стало известно, что новинка работает при напряжении 100-240 В, а максимальная мощность составляет 700 Вт, сообщает Gizmochina.

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Что известно о новом телевизоре Xiaomi

Новый 82-дюймовый Xiaomi Mi TV получил панель от LG Display, встроенный модем 5G и будет продаваться по немалой цене.

Сообщается, что этот телевизор будет входить в категорию премиальных устройств, но он все равно будет ощутимо дешевле, чем Xaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition, который стоит более 7 тысяч долларов.

Прозрачный телевизор от Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition

Впрочем, стоит отметить, что Xiaomi не стала первым производителем, который представил телевизор со встроенной поддержкой 5G, потому что другая китайская компания ChiQ (Changhong) уже сделала соответствующий анонс в начале этого года.

Точной даты дебюта 82-дюймового Xiaomi Mi TV с модемом 5G и экраном LG пока нет.