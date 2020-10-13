В каталоге продукции Xiaomi есть немало внешних аккумуляторов, а вскоре, как утверждают инсайдеры, компания расширит их ассортимент выпуском новой модели. В сети появились технические характеристики и рендеры павербанка под названием Mi Power Bank 3 Ultra Compact, главными особенностями которого станут небольшие размеры и вес, а также возможность одновременной быстрой зарядки сразу трех устройств.

Детали Mi Power Bank 3 Ultra Compact

По данным MySmartPrice, новинка в текстурированном пластиковом корпусе получит аккумулятор емкостью 10 000 мач. На торце устройства разместятся два USB порта Type-A, и по одному USB Type-C и micro-USB. Павербанк будет поддерживать выходную мощность до 22,5 Вт и сможет заряжать до трех гаджетов одновременно.

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"Заправка" самого аксессуара займет 3,5 часа через порт USB Type-C (мощность 24 Вт), или около 6 часов при использовании micro-USB (18 Вт). Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact с легкостью поместится в кармане владельца – его габариты составляют 90х63,9х24,2 мм, а вес – около 200 граммов.

Фото Mi Power Bank 3 Ultra Compact:

Цена и дата выхода

Релиз устройства ожидается в Европе в ближайшее время, стоимость компактного павербанка пока неизвестна.