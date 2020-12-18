Суббренд Poco, который принадлежит китайской компании Xiaomi, существует уже несколько лет. Сейчас на рынке представлены только смартфоны Poco, отличающиеся доступной ценой. Но уже вскоре мы увидим еще и ноутбуки Poco.

По крайней мере на это указывает новая утечка, сообщает издание Gizmochina. Ноутбуки Poco должны появиться на рынке Индии.

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Что известно

По данным источника, регулятор BIS зарегистрировал 2 аккумулятора для ноутбуков с номерами моделей R15B02W и R14B02W. Источники говорят, что эти батареи имеют непосредственное отношение к Poco и Xiaomi.

Поэтому уже вскоре этот продукт появится на рынке.

Очевидно, что Xiaomi планирует, чтобы ее суббренды расширяли присутствие на рынке и выпускали еще и ноутбуки.

Деталей о ноутбуке Poco пока нет. Но можно предположить, что девайс будет ориентироваться на бюджетный рынок, конечно, и флагманских характеристик здесь тоже ожидать не стоит.

Кстати, еще один суббренд компании – Redmi – уже делает свои фирменные ноутбуки. Недавно состоялась презентация на китайском рынке.