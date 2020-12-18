Xiaomi выпустит ноутбук под бюджетным брендом Poco
Суббренд Poco, который принадлежит китайской компании Xiaomi, существует уже несколько лет. Сейчас на рынке представлены только смартфоны Poco, отличающиеся доступной ценой. Но уже вскоре мы увидим еще и ноутбуки Poco.
По крайней мере на это указывает новая утечка, сообщает издание Gizmochina. Ноутбуки Poco должны появиться на рынке Индии.
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Что известно
По данным источника, регулятор BIS зарегистрировал 2 аккумулятора для ноутбуков с номерами моделей R15B02W и R14B02W. Источники говорят, что эти батареи имеют непосредственное отношение к Poco и Xiaomi.
Поэтому уже вскоре этот продукт появится на рынке.
Очевидно, что Xiaomi планирует, чтобы ее суббренды расширяли присутствие на рынке и выпускали еще и ноутбуки.
Деталей о ноутбуке Poco пока нет. Но можно предположить, что девайс будет ориентироваться на бюджетный рынок, конечно, и флагманских характеристик здесь тоже ожидать не стоит.
Кстати, еще один суббренд компании – Redmi – уже делает свои фирменные ноутбуки. Недавно состоялась презентация на китайском рынке.
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