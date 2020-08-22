Xiaomi Wiha показала многофункциональный фонарик 3 в 1
Партнер Xiaomi выпустил в Китае многофункциональный фонарик Wiha. Это устройство 3 в 1 весом около 252 г, длиной 152 мм и диаметром 30 мм.
24 канал рассказывает, на что способен компактный фонарик кроме освещения в темное время суток, с чем он справляется прекрасно.
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Особенности Xiaomi Wiha
Новинка включает в себя двойной светодиодный фонарик, ультрафиолетовую лампу и инфракрасную лазерную указку. Гаджет оснащен безопасными светодиодами яркостью 100/310 люмен и дальностью свечения 65 метров.
Фонарик можно закрепить на металлической поверхности вертикально с помощью магнита
Wiha работает от трех батареек AAA. Для крепления фонарика на металлических поверхностях предусмотрен сильный магнит в нижней части. Корпус гаджета изготовлен из высокопрочного сплава и при необходимости может легко разбить стекло автомобиля. Кроме того, предусмотрена защита от брызг и дождя по стандарту IPX4.
Цена
Стоимость новинки в Китае – 249 юаней (987 гривен).