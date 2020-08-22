Партнер Xiaomi выпустил в Китае многофункциональный фонарик Wiha. Это устройство 3 в 1 весом около 252 г, длиной 152 мм и диаметром 30 мм.

24 канал рассказывает, на что способен компактный фонарик кроме освещения в темное время суток, с чем он справляется прекрасно.

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Особенности Xiaomi Wiha

Новинка включает в себя двойной светодиодный фонарик, ультрафиолетовую лампу и инфракрасную лазерную указку. Гаджет оснащен безопасными светодиодами яркостью 100/310 люмен и дальностью свечения 65 метров.

Фонарик можно закрепить на металлической поверхности вертикально с помощью магнита

Wiha работает от трех батареек AAA. Для крепления фонарика на металлических поверхностях предусмотрен сильный магнит в нижней части. Корпус гаджета изготовлен из высокопрочного сплава и при необходимости может легко разбить стекло автомобиля. Кроме того, предусмотрена защита от брызг и дождя по стандарту IPX4.

Цена

Стоимость новинки в Китае – 249 юаней (987 гривен).