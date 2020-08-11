CEO компании Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, следующего поколения из популярной линейки смартфонов Mi Mix пока не будет. Компания решила “поставить на паузу” разработку этих смартфонов.

Как говорят в компании, линейка смартфонов Mi Mix – это внедрение самых смелых новых идей, передает GSM Arena. Поэтому решение приостановить их производство откровенно огорчает.

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Причина

Лэй Цзюнь пояснил, что приостановили производство, потому что нет уверенности, что те модели, которые были в разработке, станут коммерчески выгодными.

Поэтому производитель решил вернуться к чертежам, чтобы сделать что-то действительно интересное.

При этом глава Xiaomi заверил, что линейка Mi MIX вернется в будущем, но пока никаких сроков у компании нет.

Как известно, первая модель Mi MIX вышла в 2016 году, получив сверхтонкие, на то время, рамки. Второе поколение Xiaomi Mi Mix 2 получило еще более узкую рамку под дисплеем. В 2018 году вышла модель Mi MIX 3, выполненная в необычном форм-факторе слайдера.