Исследовательские компании постоянно наблюдают за состоянием рынка электронных устройств и отчитываются о результатах их работы. На этот раз Xiaomi попала в тройку лидеров.

Аналитические компании IDC, Canalys и Counterpoint Research представили свои отчеты о глобальном рынке смартфонов в третьем квартале 2020 года. Во всех трех Xiaomi впервые вошла в топ-3 производителей по объему поставок устройств.

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Детали отчетов

Объем отгрузок китайской компании Xiaomi составил 46,5 миллиона по данным IDC, 47,1 миллиона – в Canalys и 46,2 миллиона по информации Counterpoint Research. При этом, доля рынка – на отметке 13,1 процента.

Второе место за компанией Huawei. IDC, Canalys и Counterpoint Research заявили, что объем отгрузок у нее на уровне 51,9 миллиона, 51,7 миллиона и 50,9 миллиона соответственно. При этом, доля рынка составляет примерно 14,5 процента.

Лидером по отгрузкам во всех трех рейтингах стала компания Samsung. У нее объем отгрузок составил в среднем 80 миллионов, а доля рынка – 22 процента.

Смотрите отчеты всех трех компаний: фото

Аналитики заявляют, что в третьем квартале 2020 года наблюдали снижение активности рынка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, данные Counterpoint Research говорят о том, что в отношении предыдущего отчетного периода рост составил 32%. Это непосредственно связано с постепенным восстановлением США, Индии и Латинской Америки после пандемии коронавируса.