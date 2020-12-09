Компания Xiaomi расширила свой патентный портфель необычным гаджетом – гибким смартфоном с экраном, который может растягиваться. Вероятно устройство станет идейным наследником Mi Mix Alpha.

Оригинальная конструкция аппарата позволяет извлекать дисплей из корпуса: как это может выглядеть на практике, уже показал в своем новом видео известный дизайнер под ником Concept Creator.

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Особенности концепта

Предложенная инженерами Xiaomi идея заключается в особом механизме с использованием направляющих для гибкого дисплея. Во время вытягивания экрана, свернутого внутри корпуса, эти штанги будут заодно выполнять роль подпорок, обеспечивая достаточную жесткость конструкции. Примечательно, что соответствующий патент был зарегистрирован еще в конце 2019 года, но в открытый доступ попал лишь недавно.

Концепт гибкого смартфона Xiaomi, видео:

Сетевые информаторы предполагают, что смартфон получит блок камеры, похожий на модуль Mi Mix Alpha, вписанный в узкую полосу на тыльной стороне корпуса. К сожалению, патентная документация не содержит технических подробностей об аппарате, поэтому его финальный внешний вид может отличаться от дизайнерской интерпретации.

Что же касается даты анонса или цены устройства, то никаких намеков на такую информацию пока нет, поэтому остается только ждать.