Xiaomi запатентовала оригинальный смартфон-слайдер с гибким дисплеем
Китайский производитель Xiaomi показал новый оригинальный патент – смартфон-слайдер, при этом он может складываться благодаря гибкому дисплею.
Патент немного напоминает уже представленный Samsung Galaxy Z Fold 2, передает nl.letsgodigital.org.
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Что интересного в патенте
Будущая новинка (мы надеемся) получит большой экран без вырезов и с тонкими рамками внутри. Дисплей занимает одну из половин на внешней стороне. А блок камер разместили снаружи. Он состоит из четырех объективов.
Новый патент Xiaomi / nl.letsgodigital.org
Однако, этот патент имеет и оригинальную фишку – внешний экран можно будет подвинуть вниз. Таким образом можно открыть фронтальную камеру. По схожему принципу работает Xiaomi Mi Mix 3, который тоже вышел в форм-факторе слайдера.
Вероятно, таким образом производитель хочет избавиться от любых отверстий в экране. Правда, возникает вопрос об иной идее компании – подэкранной камере.
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Эта технология тоже нацелена на то, чтобы сделать смартфон еще более безрамочным. Ранее в компании заявили, что технология подэкранной камеры уже на этапе массового производства.