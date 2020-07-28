Китайский производитель смартфонов Xiaomi часто удивляет пользователей оригинальными разработками. Сейчас компания запатентовала уникальный гаджет, у которого будет отсек для хранения беспроводных наушников.

При этом наушники будут оставаться постоянно заряженными, передает letsgodigital.org.

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Что известно

Как свидетельствует патент, особенностью наушников станет то, что верхняя часть будет поворотной. Одно положение предназначено для ношения в ушах, а второе — для хранения в корпусе смартфона.

Извне новые наушники будут похожи на беспроводные наушники Xiaomi Mi True.



Так выглядит патент Xiaomi / nl.letsgodigital.org

Информации о функциях пока нет. Вероятнее всего, наушники могут быть подключены к смартфону через Bluetooth. Также будет встроена система шумоподавления.

Пока неясно, выйдет ли новинка от Xiaomi вместе со встроенными наушниками, или же их нужно будет покупать отдельно.

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Документация была опубликована в Гаагском бюллетене 24 июля 2020 года. Надеюсь, скоро у нас будет больше дополнительной информации.