Xiaomi запатентовала смартфон с кармашком для наушников
Китайский производитель смартфонов Xiaomi часто удивляет пользователей оригинальными разработками. Сейчас компания запатентовала уникальный гаджет, у которого будет отсек для хранения беспроводных наушников.
При этом наушники будут оставаться постоянно заряженными, передает letsgodigital.org.
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Что известно
Как свидетельствует патент, особенностью наушников станет то, что верхняя часть будет поворотной. Одно положение предназначено для ношения в ушах, а второе — для хранения в корпусе смартфона.
Извне новые наушники будут похожи на беспроводные наушники Xiaomi Mi True.
Так выглядит патент Xiaomi / nl.letsgodigital.org
Информации о функциях пока нет. Вероятнее всего, наушники могут быть подключены к смартфону через Bluetooth. Также будет встроена система шумоподавления.
Пока неясно, выйдет ли новинка от Xiaomi вместе со встроенными наушниками, или же их нужно будет покупать отдельно.
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Документация была опубликована в Гаагском бюллетене 24 июля 2020 года. Надеюсь, скоро у нас будет больше дополнительной информации.