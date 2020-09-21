Современные смартфоны мало чем отличаются друг от друга. Поэтому производители ищут всевозможные способы выделить свои модели на фоне конкурентов. Некоторые для этого экспериментируют непосредственно с форм-факторами.

Компания Xiaomi в поисках новой удобной формы смартфона запатентовала слайдер с гибким экраном, который окутывает корпус устройства по длине, сообщает Gizmochina.

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Особенности патента

На представленных изображениях показан смартфон, экран которого занимает всю переднюю панель и снизу загибается на заднюю сторону, продолжаясь таким образом почти до самого верха. Сама по себе технология не нова: подобное мы уже видели в концептфоне Mi Mix Alpha. Однако интересно то, что запатентованный смартфон является слайдером.



Изображение запатентованного смартфона Xiaomi

Сдвинув вниз экран, пользователь получает доступ к динамику, фронтальной камере и других сенсоров. Это достигается благодаря гибкости матрицы, и позволяет немного опустить переднюю панель. Впервые производитель предлагает реализовать механизм слайдера с помощью изменения размера дисплея.

Такой смартфон действительно появится?

Маловероятно, что Xiaomi выпустит подобный гаджет, особенно на фоне появления подэкранных камер, но однозначно радует, что компания ищет новые способы, как сделать смартфоны разнообразными.