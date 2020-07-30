Yamaha известна не только как производитель мотоциклов, звукового оборудования, потребительской электроники и музыкальных инструментов. Так, одно из подразделений компании специализируется на разработке велосипедов. Очередной новинкой японского бренда стала линейка горных велосипедов, оснащенных дополнительным электроприводом и микрокомпьютером.

Модели Yamaha YDX-MORO и YDX-MORO Pro предназначены для ухабистых дорог и горных троп, сообщает slashgear. В качестве двигателя для велосипедов компания выбрала систему E-bike PW-X2, способную существенно облегчить усилие, которое необходимо приложить при подъеме крутыми склонами.

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Возможности электровелосипеда

Микрокомпьютер позволяет выбрать один из пяти режимов работы системы PW-X2: "Эко", "Стандартный", "Высокий" и MTB обеспечивают кручение колеса на уровне 120 оборотов в минуту, а при выборе EXPW активируется режим повышенной тяги – 170 оборотов в минуту.

Особенностью второго поколения системы PW-X стало использование червячной передачи, которая, по словам инженеров Yamaha, способствует существенному снижению шума. Дополнительно PW-X2 получил режим Walk Assist, который обеспечивает незначительное увеличение мощности при езде по неровной или ухабистой дороге.

Также производитель предусмотрел оснащение велосипедов датчиками угла и системой Quad Sensor, автоматически корректирует скорость вращения привода в соответствии с частотой вращения педалей и угла наклона дороги для обеспечения максимального крутящего момента.

Фото электровелосипедов Yamaha

YDX-MORO построен на базе двойной рамы с двумя стойками. Литий-ионный аккумулятор емкостью 500 Втч размещен в нижней части велосипеда и закрыт специальным жестким каркасом. В велосипедах также используется подвеска Horst Link. Обе модели поступят в продажу в августе.