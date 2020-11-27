В приложении YouTube версии 2.12.08 для Android TV появилась поддержка трансляции контента в разрешении 8K. До этого момента пользователям была доступна только потоковая передача в 4K.

Нововведение коснулось некоторых моделей ТВ под управлением Android TV 10 и выше, сообщает 24 канал.

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Вот список всех изменений и улучшений в приложении YouTube 2.12.08:

Поддержка воспроизведения AV1 HDR;

Повышена производительность сети на некоторых устройствах;

Исправлены проблемы со шрифтами на некоторых устройствах;

Исправлена ошибка, за которой при первом запуске показывался черный экран;

Отображение заставки YouTube Music;

Поддержка Cast Connect;

Улучшен выбор разрешения;

Исправлены неправильные даты и время;

Различные мелкие улучшения платформы.

Ранее Google презентовала первую Android 11 Developer Preview, предназначенную для устройств Android TV.

Android TV 10

Операционная система для телевизоров появилась еще в конце 2019 года. Она поддерживает быстрые обновления через Project Treble, а протокол безопасности TLS 1.3 установлен по умолчанию. API Level 29, присущий Android 10, теперь поддерживается и Android TV: разработчики могут использовать последние новшества системы в приложениях для телевизоров.