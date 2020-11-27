В YouTube для Android TV добавили поддержку 8K
В приложении YouTube версии 2.12.08 для Android TV появилась поддержка трансляции контента в разрешении 8K. До этого момента пользователям была доступна только потоковая передача в 4K.
Нововведение коснулось некоторых моделей ТВ под управлением Android TV 10 и выше, сообщает 24 канал.
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Вот список всех изменений и улучшений в приложении YouTube 2.12.08:
- Поддержка воспроизведения AV1 HDR;
- Повышена производительность сети на некоторых устройствах;
- Исправлены проблемы со шрифтами на некоторых устройствах;
- Исправлена ошибка, за которой при первом запуске показывался черный экран;
- Отображение заставки YouTube Music;
- Поддержка Cast Connect;
- Улучшен выбор разрешения;
- Исправлены неправильные даты и время;
- Различные мелкие улучшения платформы.
Ранее Google презентовала первую Android 11 Developer Preview, предназначенную для устройств Android TV.
Android TV 10
Операционная система для телевизоров появилась еще в конце 2019 года. Она поддерживает быстрые обновления через Project Treble, а протокол безопасности TLS 1.3 установлен по умолчанию. API Level 29, присущий Android 10, теперь поддерживается и Android TV: разработчики могут использовать последние новшества системы в приложениях для телевизоров.
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