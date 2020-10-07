Комментарии к контенту, размещенному на YouTube, не всегда бывают утешительными, а в некоторых случаях авторы роликов вообще страдают от атак троллей, которые сыплют оскорбительными комментариями. Желая свести к минимуму подобные моменты, команда популярного видеохостинга объявила о начале своеобразного эксперимента по снижению "токсичности" на платформе.

Как это будет работать

Экспериментальная функция YouTube будет проверять пользовательские комментарии, чтобы определить, содержат ли они потенциально оскорбительные слова и фразы. В случае выявления "вражеского" содержания, автор получит рекомендацию по редактированию текста в соответствии с политикой сервиса.

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Чтобы способствовать более уважительному взаимодействию на YouTube, мы тестируем напоминание, которое появляется перед публикацией потенциально оскорбительного комментария, давая вам время подумать над ним и исправить,

– отметили разработчики.

Команда разработчиков заверила, что за пользователем в любом случае останется право опубликовать исходный текст без исправлений. Но даже если комментарий не определен YouTube как оскорбительный, он все равно может быть удален из-за нарушения принципов сообщества.

Когда заработает новая функция

Сейчас напоминание могут увидеть только те пользователи, которые были случайно выбраны для участия в эксперименте, дата глобального запуска обновленной системы модерации пока неизвестна.