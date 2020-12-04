Неприятные, а часто даже оскорбительные комментарии под роликами на YouTube – привычное дело. Чтобы уменьшить уровень напряженности на площадке, компания Google представила новую функцию, которая будет автоматически реагировать на "токсичные" сообщения.

Речь идет не о предварительной модерации – в качестве метода воздействия на интернет-троллей компания выбрала другой подход. Новая опция будет включаться автоматически, если система определит, что комментарий может быть оскорбительным, сообщает TechCrunch

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Как это работает

Сначала автор комментария получит предупреждение в виде всплывающего окна – ему будет предложено отредактировать текст в соответствии с политикой ресурса. Однако он все равно сможет опубликовать свое сообщение. Google также отмечает, что указанное напоминание не всегда ведет к удалению комментария.



YouTube начал предупреждать о "токсичных" комментариях

Новая функция уже работает в приложении YouTube для Android и в дальнейшем появится на других платформах, но точная дата релизов пока неизвестна. В дополнение к системе предупреждений компания также тестирует новую функцию для YouTube Studio, которая автоматически отфильтровывает "потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии", и не допускает их к публикации.