Компания Google объявила о крупном обновлении YouTube для Android и iOS. В нем появятся новые жесты и функции. В основном изменения касаются страницы видео.

Google провела серьезную работу над приложением YouTube, чтобы сделать управление и навигацию более простыми и интуитивно понятными, сообщается в официальном блоге компании.

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Что нового

Изменения коснулись страницы видео. Вид плеера изменился после реорганизации кнопок и элементов управления. Это должно упростить и ускорить действия пользователя. Разработчики перенесли некоторые элементы управления в верхнюю часть плеера. В частности теперь там можно включать субтитры и автоматическое воспроизведение рекомендуемых роликов.



Новые функции в YouTube / анимация blog.youtube

Добавили также поддержку двух новых жестов управления: свайп вверх открывает видео на весь экран, свайп вниз – сворачивает его.



Новые функции в YouTube / анимация blog.youtube

Также обновили недавно введенную функцию разбивания видео на разделы. Теперь в отдельном окне можно будет видеть все главы и получать подсказки. Например, YouTube скажет, когда стоит повернуть телефон в горизонтальный режим или включить ролик в VR.



Новые функции в YouTube / анимация blog.youtube

Сроки обновления

Сообщается, что рассылка обновлений для пользователей начнется уже с сегодняшнего дня.