Ежегодное видео Rewind от YouTube с участием популярных блоггеров и описанием к главным событиям уходящего года в 2020 году отменяется. Причина отмены официально не сообщается, но очевидно, что дело в пандемии коронавируса.

О том, что в 2020 году не будет итогового Rewind говорится в сообщении на странице сервиса в твиттер.

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Подобные ролики компания выпускала ежегодно, начиная с 2010 года. В них отмечались заметные видео платформы, а участвовали популярные видеоблоггер и актеры.

Независимо от того, нравилось ли вам это – или у вас в памяти остался только 2018 – Rewind всегда был ради вас,

– отметили в YouTube.

Упоминание о 2018 не случайно. Ролик Rewind-2018 стал самым ненавистным в истории YouTube, набрав 2,9 миллиона лайков при 18 миллионах дизлайков (по состоянию на 13 ноября 2020).

YouTube Rewind 2018, видео: