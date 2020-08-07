Компания Google продолжает экспериментировать с дизайном популярного видеохостинга YouTube. В Сети уже появились первые скриншоты нового интерфейса сервиса на Android-устройствах. Далее же, по данным сетевых информаторов, изменения ожидают пользователей десктопов и умных телевизоров.

Если верить утечке с закрытого бета-теста новой версии приложения YouTube для Android, одним из главных нововведений интерфейса станет панель поиска, сообщает Android Central.

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Что изменится

На смену привычной иконке в форме увеличительного стекла придет поисковая строка в браузерном стиле, которая заменит привычный логотип сервиса в верхнем левом углу стартовой страницы.

Строка поиска изменится и переедет вверх

Другое изменение касается взаимодействия пользователя с его учетной записью. При запуске программы без авторизации на экране будет появляться всплывающее окно с предложением войти через учетную запись Google. Инсайдеры предполагают, что такая "мотивация" YouTube позволит получать больше статистики для вывода контекстной рекламы – впрочем, функция носит рекомендательный характер и не влияет на работу программы.

Сейчас компания проводит закрытое тестирование нового интерфейса – большинству пользователей изменения еще недоступны. Дата возможного апдейта дизайна YouTube на всех платформах источником не сообщается.