Видеосервис YouTube запустил новую услугу для создания и обработки коротких видео. Она называется YouTube Shorts и по функционалу напоминает TikTok.

Информация о YouTube Shorts уже появилась в блоге видеохостинга.

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С помощью YouTube Shorts можно снимать короткие видео, продолжительностью 15 секунд, а также изменять скорость его воспроизведения, накладывать музыку и тому подобное.

Когда заработает

Сейчас Shorts находится на стадии тестирования. Сначала новую функцию испытают и Индии и только пользователи Android. В дальнейшем она станет доступна в других странах. также со временем услуга станет доступной для устройств на iOS.

Другие аналоги TikTok

Как известно, в 2018 году аналог TikTok запустила соцсеть Facebook. Он получил название Lasso. Но не стал слишком успешным проектом – в июле 2020 года его закрыли.

Кроме того, подобная функция недавно заработала в Instagram. Она называется Reels и тоже помогает создать и делиться 15-секундными видео эффектами и звуками.